Севастополь, , 12:56 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Севастополе находится менее 893 жителя города. Об этом 19 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В настоящий момент в стационарах находится 23 человека. В инфекционной больнице под наблюдением 88 человек, в городской больнице № 9 — 82. Под наблюдением по месту жительства — 787 человек», — уточнили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Севастополе подтвердили положительный результат теста на коронавирус у одного гражданина. С начала пандемии в городе у 196 человек выявили новую инфекцию, три гражданина скончались, выздоровело 163.

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