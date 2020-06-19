Севастополь, 19 июня 2020, 12:56 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Севастополе находится менее 893 жителя города. Об этом 19 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Севастополе подтвердили положительный результат теста на коронавирус у одного гражданина. С начала пандемии в городе у 196 человек выявили новую инфекцию, три гражданина скончались, выздоровело 163.
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