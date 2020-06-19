Москва, , 12:51 — REGNUM Чаще всего в работе работающих жителей России вдохновляют зарплата или материальное поощрение (18%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Также стимулирует граждан к работе достижение поставленных целей (11%), общение с людьми (9%), атмосфера в коллективе и сам процесс работы — (по 7%).

Вдохновляются возможностью помогать и быть полезным 6%. Интерес к работе и занятие любимым делом воодушевляет по 3% опрошенных, возможность творить, самореализовываться, и принимать новые вызовы по 2%.

Опрос проведен 10—15 июня 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 283 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 76% жителей РФ считают, что одним из главных критериев «работы мечты» является, стабильность.

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