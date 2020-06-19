Ташкент, , 12:50 — REGNUM Двадцать детей утонули в водоемах Узбекистана с начала 2020 года. Об этом заявил заместитель начальника пресс-службы МЧС Самандар Хикматуллаев на брифинге в агентстве информации и массовых коммуникаций.

Всего с начала года в республике утонули 64 человека, в том числе пять детей младше пяти лет, восемь детей — до 14 лет и семь детей — до 18 лет. Хикматуллаев призвал родителей не оставлять детей без присмотра возле водоемов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Калужской области утонул 29-летний гражданин Узбекистана. По словам очевидцев, мужчина вошел в реку Страдаловку в Боровском районе и через некоторое время пропал из виду.

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