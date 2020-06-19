Белгород, , 12:49 — REGNUM Единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет получили 95% обратившихся семей в Белгородской области. Жителям перечислено более двух миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщили 19 июня в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

С заявлением на выплату обратилось более 160 тысяч родителей, воспитывающих свыше 210 тысяч детей в возрасте от трёх до 16 лет. Подать заявку можно до 1 октября 2020 года в личном кабинете на портале Госуслуг либо в любом территориальном органе Пенсионного фонда и МФЦ.

«Отметим, что если по заявлению вынесено положительное решение, но средства так и не поступили на указанный банковский счёт, то допущена ошибка в реквизитах счёта. Новое заявление семьям подавать не нужно, необходимо лишь уточнить реквизиты», — пояснили в Белгородском отделении ПФР.

Выплата средств началась с 1 июня.