Джакарта, , 12:46 — REGNUM В Индонезии полиция расследует дело о купле-продажи острова Маламбер в провинции Западный Сулавеси, сообщает Detik.

Местные власти подтвердил новость о продаже острова Маламбер за 2 млрд рупий ($141,5 тысяч), которая осуществлялась без их ведома.

По сообщениям, остров Маламбер был продан неким жителем из Сумара бизнесмену с острова Калимантан.

В настоящее время выясняется действительно ли речь идет о покупке всего острова или только участка земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в нескольких странах начались дискуссии об организации туристического пузыря.

Подробнее в материале: Власти Индонезии изучают возможности «туристического пузыря»