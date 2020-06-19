Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман получил первый отрицательный тест на коронавирус. Об этом он написал в Facebook.

«Первый тест сегодня отрицательный. Норм. Справимся. Всем доброго здоровья!» — отметил экс-чиновник.

Сейчас он находится в больнице №40 Екатеринбурга. Там его лечат от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман объявил о своём заражении коронавирусом в начале июня. Он являлся главой Екатеринбурга в 2013—2018 годах, одновременно возглавляя гордуму.