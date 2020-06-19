Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В двух населённых пунктах Ростовской области снят карантин по бруцеллёзу крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветерианрии 19 июня.

16 и 17 июня в двух неблагополучных пунктах, расположенных на территории Сальского и Каменского районов, был снят действовавший карантин, чему предшествовали месяцы напряженной работы специалистов. Так, например, на хуторе Гусев Каменского района оздоровление личных подсобных хозяйств произошло три месяца, в то время как этот процесс занимает от шести месяцев до года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области бруцеллёз крупного рогатого скота с начала 2020 года был выявлен на 11 животноводческих фермах, расположенных в Сальском, Каменском, Советском, Пролетарском и Орловском районах.

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