Москва, , 12:45 — REGNUM В России медицинские службы готовы к обеспечению безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 19 июня сообщается на сайте министерства.

«Медицинские службы полностью готовы к обеспечению праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось отменить, так как в мае в России был пик эпидемии коронавируса.

В итоге российское руководство приняло решение провести парад Победы 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

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