Уфа, , 12:58 — REGNUM 33 литра «антиковидной» плазмы крови сдали сотрудники РКБ имени Куватова за три дня работы мобильного передвижного заготовительного комплекса Республиканской станции переливания крови в этой больнице. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба станции переливания крови Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 16 по 19 июня мобильный комплекс по заготовлению крови осуществлял работу в республиканской клинической больнице им. Куватова. Ежедневно в нем сдавали плазму свыше 20 сотрудников этого медицинского учреждения, которые перенесли СOVID-19. Всего за три дня они сдали 33 литра такой плазмы.

Отмечается, что некоторые из сотрудников сдавали кровь повторно. А всего в республике «антековидную» плазму сдали свыше ста человек.

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