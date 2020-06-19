Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM Врачи в основном заражаются коронавирусом в бытовых условиях, заявил вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Баранов на брифинге.

Чиновник опроверг информацию, что сотрудники больниц и поликлиник заражаются чаще всего на своей работе.

«Врачи заражаются не в больницах, а в основном бытовым способом», — сказал Баранов.

Вирус передают соседи по подъезду и члены семей, уточнил вице-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 10 501 случай заражения коронавирусом.

По словам чиновника, намного чаще медработники заражаются в быту. «Контактируя со своими родными, спускаясь в лифтах своих подъездов», — уточнил Баранов.

Вице-мэр призвал не считать врачей наиболее заражаемой категорией общества Также чиновник привел в пример сотрудников скорой помощи — из 217 заболевших работников выездных бригад лишь 76 заразились коронавирусом.

Ранее в Екатеринбурге увеличилось количество жалоб на скорую помощь: по словам жителей, медиков приходится очень долго ждать.