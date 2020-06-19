Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Здравоохранение остается самой важной проблемой для шведских избирателей. Вопросы, связанные получением работы, приобретают все большее значение, приобретают для граждан Швеции все больше значение. К таким выводам пришли социологи из Novus после проведения социологического исследования. Об этом 19 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

В период с 11 по 17 июня специалисты компании Novus провели социологическое исследование. Всего в нем поучаствовали 1 037 человек. Респондентам предлагалось ответить на один вопрос: «Какие политические вопросы Вы считаете наиболее важными?».

После пандемии коронавирусной инфекции, неудивительно, что большинство шведов (68%) выбрали именно здравоохранение как одну из самых актуальных проблем в настоящее время. По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в феврале этого года, значение вопросов, связанных с медициной, в сознании шведского избирателя выросло на 4 процентных пункта.

На втором месте идут вопросы миграции. 51% респондентов выбрали их в качестве наиболее значимых с политической точки зрения. По сравнению с прошлым февральским опросом данный ответ потерял 4 процентных пункта.

Вопросом, резко набирающим значимость у шведов (+11%), стал вопрос трудоустройства и занятости. 37% респондентов выбрали его в качестве самого важного.