Калуга, 19 июня 2020, 19:06 — REGNUM Ври калужского губернатора Владислав Шапша 19 июня в торжественной обстановке вручил медицинским работникам, активно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, медали Калужской области «За медицинскую доблесть». Церемонии награждения состоялись в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД и в областной клинической больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Медали получили 16 человек: врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, фельдшеры, медицинские сёстры, медицинские технологи, обеспечивающие специалисты.
Напомним, Калужская область стала первым российским регионом, учредившим медаль для медицинских работников за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
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