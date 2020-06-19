Стокгольм, , 12:41 — REGNUM По данным общенационального исследования, проведенного Агентством общественного здравоохранения Швеции, главным ведомством, отвечающим за эпидемиологическую ситуацию в стране в период пандемии коронавирусной инфекции, в конце мая в Швеции у 6,1% населения были обнаружены антитела к вирусу. Об этом 19 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

«Во всех возрастных группах наблюдается медленный рост наличия антител, но совершенно очевидно, что у пожилых людей иммунитет значительно ниже, чем у молодых возрастов. Это свидетельствует о том, что наша стратегия по защите пожилых людей работает», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

В течение 21 недели 2020 года, длившейся с 18 по 24 мая, ведомством было проведено тестирование в масштабах всей Швеции с целью обнаружения антител к коронавирусу. По результатам общенациональной выборки образцов крови обнаружилось, что 6,1% переболели COVID-19 и выработали антитела. Данный результат является явным увеличение по сравнению с 18 неделей (27 апреля — 3 мая), когда антитела были обнаружены у 4,7% населения.