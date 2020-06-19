Москва, , 12:29 — REGNUM Процедура голосования по поправкам к Конституции РФ разработана с максимальными предосторожностями и по строгим рекомендациям лучших эпидемиологов. Об этом сообщила Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний», член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. В частности, она напомнила, что все участники голосования (и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ, и голосующие избиратели) будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: дезинфекторами, масками, перчатками и одноразовыми ручками.

«Помимо этого будет обеспечено безопасное расстояние между избирателями — не менее двух метров друг от друга, никаких столпотворений не будет. На входе в избирательный участок будут организованы пункты температурного контроля. Идущие на голосование и выходящие с избирательных участков не будут пересекаться — не как в магазине, где все входят и выходят через одну дверь.

При надомном голосовании члены комиссии и наблюдатели не будут заходить в квартиру, проведя все процедуры бесконтактно. В некоторых случаях участки могут быть размещены вне помещения — на свежем воздухе, что сводит риски к нулю. Тем более, что голосование пройдет в хорошую летнюю погоду. Формируются мобильные участки для маленьких поселений. В тех регионах, где есть проверенные и надежные системы, на отдельных участках может пройти дистанционное электронное голосование», — пояснила эксперт.

Все эти меры, а также то обстоятельство что в ходе общероссийского голосования люди смогут воспользоваться системой «Мобильный избиратель» и проголосовать по месту пребывания — там, где им удобно, сделают голосование практически бесконтактным, считает Оксана Драпкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Оксана Драпкина уже отмечала, что что принятые меры и четкий план действий, одобренный властями, оказался эффективным и позволил России проходить пандемию с минимальным уровнем смертности.

Вместе с тем, по её мнению, необходимо сделать так, чтобы и сделать так, чтобы вся процедура голосования занимала не более 15 минут.

«Мне также представляется важным разделение голосования на два типа — на участке или дистанционно, из дома и любого другого помещения», — отмечала эксперт 4 июня на расширенном заседании рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием.

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