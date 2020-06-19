Нижний Новгород, , 12:28 — REGNUM В Приволжском федеральном округе четвёртый день подряд наблюдается превышение числа выписавшихся над количеством новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Так, по состоянию на 19 июня в Поволжье выявлено 1071 новых случай заражения коронавирусом, а выписаны после выздоровления 1309 жителей округа.

Максимальное число выздоровевших зафиксировано в Нижегородской области — 279 человек, в Пензенской области выписали 159 человек, в Ульяновской области — 157, в Пермском крае — 140, в Саратовской области — 111, в Башкирии — 85, в Оренбургской области — 79, в Марий Эл — 66, в Чувашии — 63, в Удмуртии — 58, в Мордовии — 57, в Самарской области — 32, в Кировской области — 20, в Татарии выписали троих человек.

Таким образом, число выздоровевших превышает число новых случаев в девяти регионах ПФО кроме Татарии, Чувашии, Кировской, Саратовской и Самарской областей.

Напомним, превышение числа выздоровевших над количеством новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось 27, 28 и 29 мая, 9, 11, 16, 17 и 18 июня. В выходные традиционно число выздоровевших снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 62 063 случаев. Полностью выздоровели 37 712 жителей округа, за последние сутки выписаны 1309 человек. Таким образом, выздоровели почти 60,76% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Всего в России подтверждено 569 063 случая заражения коронавирусом. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет 10,9%.