Чебоксары, 19 июня 2020, 12:27 — REGNUM В Чебоксарах после общественного резонанса из-за предполагаемой вырубки 108 деревьев в центре города ради парковки, мэрия отыграла назад: власти сослались на то, что в проекте допущены ошибки и сослались на то, что документация согласована с минстроем Чувашии. Но разбираться пришлось министерству природы Чувашии, где заявили о пересмотре места парковки — в мэрии Чебоксар, в свою очередь, осторожно говорят общей фразой об «изменении проектной документации». Разбирательства и выезд высоких чиновников на место предполагаемой масштабной вырубки состоялся после обращения к врио главы Чувашии Олега Николаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт об аукционе, который прошёл в мае: «Строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу г. Чебоксары». Заказчиком является муниципальное управление ЖКХ и благоустройства, максимальная цена контракта — 34 479 780 рублей, победителем признано общество «Стройка-21», предложившее 34 307 381,1 рублей. Средства выделяются из республиканского и муниципального бюджетов по адресной инвестиционной программе.
Скандал разразился после того, как стало известно о планируемой масштабной вырубке деревьев на Московском проспекте в районе парка им. 500-летия города Чебоксары (к парку «Амазония»), то есть фактически сносится целая аллея. Согласно аукционной ведомости, до 10 августа предполагается вырубка 108 деревьев. Этот вопрос был поднят на местных форумах и соцсетях, также жалобами завалили врио главы Чувашии Олега Николаева на его официальных страницах в социальных сетях. Он поручил разобраться с ситуацией, отметив также, что минприроды Чувашии обратилось к администрации Чебоксар «с просьбой рассмотреть возможность сохранения зеленых насаждений».
На место выехали глава минприроды Александр Воробьев и сити-менеджер Алексей Ладыков. Реакция по итогам поездки была разная в части размещения парковки.
В администрации города также ссылаются на то, что «проект строительства парковки по Московскому проспекту прошёл положительное заключение экспертизы в минстрое Чувашии»:
Отметим, что данный проект получил положительное заключение министерства строительства Чувашии в декабре 2019 года.
Напомним, 29 января 2020 года врио главы Чувашии назначен Олег Николаев, который почти полностью обновил команду правительства республики, включая министров строительства и природных ресурсов.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чебоксарах разразился скандал вокруг строительства кадетского корпуса Приволжского федерального округа, строительство которого с учётом инфраструктуры оценивалось в 1 млрд рублей. Выяснилось, что ради этого вырубают рощу. Это вызвало возмущение и протест жителей, которые лишаются единственной зелёной зоны в спальном районе. Протест перерастал в политический скандал, поэтому в ситуацию вмешались федеральные госструктуры. Было принято решение создать кадетский парк.
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