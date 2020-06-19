Магас, , 12:39 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней тети покалеченной девочки из Ингушетии и ее 44-летнего сожителя. Материалы переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе прокуратуры республики.

Напомним, 4 июля 2019 года в больницу города Назрани была доставлена семилетняя Аиша А. с многочисленными травмами, в том числе ожогами, переломами и гангреной рук. Ребенок перенес несколько сложных операций, ей ампутировали правую кисть и предплечье.

В избиении девочки обвинили ее тетю, в семье которой ребенок проживал с декабря 2018 года после развода родителей. Ее гражданский муж работал прапорщиком полиции, но после данного инцидента был уволен со службы «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

По данным следствия, обвиняемые систематически истязали девочку, даже за незначительные провинности. Например, в конце июня 2019 года они связали веревкой руки потерпевшей и подвесили ее за деревянную балку, где она находилась некоторое время. В другой раз обвиняемая насильно усадила ребенка на разогретую металлическую крышку газовой печи.

«В результате девочке были причинены тяжкие телесные повреждения, которые впоследствии привели к ампутации части правой руки. От систематического причинения физических страданий у ребенка развилось психическое расстройство», — отметили в прокуратуре.

Фигуранты обвиняются по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору». Уголовного дело рассмотрит Сунженский районный суд Ингушетия.

Девочка в настоящее время проживает в городе Магасе со своей родной матерью.