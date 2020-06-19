Абуджа, , 12:28 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Нигерию и Камерун свободными от полиомиелита — опасного заболевания, от которого обычно страдают дети в возрасте до пяти лет. Об этом передает ВВС Swahili.

Афганистан и Пакистан теперь являются единственными странами мира со случаями заболевания диким вирусом полиомиелита.

Ожидается, что агентство здравоохранения ООН официально представит Нигерии сертификат, а также объявит Африку свободной от дикого вируса полиомиелита.

Глава нигерийского агентства первичной медико-санитарной помощи Фейсал Шуайб назвал это достижение «гордостью для нас и всех нигерийцев».

Министр здравоохранения Камеруна Малахия Манауда в среду, 17 июня, объявил, что страна была «сертифицирована свободной от полиомиелита». Эксперты в области здравоохранения в стране приветствует такое развитие событий, но настоятельно призывают к осторожности.

Для того, чтобы страна была объявлена свободной от полиомиелита, она должна обеспечить высокий охват вакцинации и доказать, что по меньшей мере три года подряд не было случаев заражения. Страна также должна поддерживать систему эпиднадзора и обеспечения готовности к возможным вспышкам болезней.