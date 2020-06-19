Джакарта, , 12:24 — REGNUM В Индонезии по состоянию на 19 июня 2020 года выявлено 43 803 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Официальным представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что за сутки в стране подтвердили 1041 случай заражения SARS-CoV-2.

В общей сложности число жертв эпидемии в Индонезии достигло 2373.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 500 тысяч медицинских масок от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

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