Сеул, , 12:25 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему дискриминации и нарушения прав человека. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национальной комиссии по правам человека Южной Кореи.

Согласно результатам опроса, проведенного с августа по сентябрь 2019 года среди 13 077 человек, 69,1% респондентов оценивают ситуацию с дискриминацией в стране как «серьезную», 29,2% — не очень серьезную.

Что касается ситуации с нарушением прав человека, то 54% опрошенных считают ситуацию в этой области «серьезной», 46% — «нормальной».

По мнению участников опроса, больше всего страдают от дискриминации и нарушения прав человека: инвалиды (29,7%), иммигранты (16,4%), пожилые люди (13,4%), женщины (13,2%).

61,4% респондентов считают, что в Южной Корее соблюдаются права человека, 38,6% — придерживаются иного мнения. 62,4% опрошенных придерживаются мнения, что ситуация с правами человека в стране улучшается, 15,4% — напротив, ухудшается, 22,1% — остается на прежнем уровне.