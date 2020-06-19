Таллин, , 12:19 — REGNUM В Эстонии за сутки выявили три случая заражения коронавирусом. Об этом 19 июня сообщается в заявлении департамента здоровья страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 1 тыс. 979.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 69 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн 500 тыс. человек.