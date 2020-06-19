Воронеж, , 12:18 — REGNUM Игорь Есауленко переизбран на пост ректора Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза 19 июня.

Конференция сотрудников и обучающихся вуза по выборам ректора состоялась 18 июня, она собрала 218 делегатов — представителей кафедр, трудовых и студенческих коллективов, структурных подразделений университета. Конференция проводилась с соблюдением профилактических мер.

На пост руководителя вуза изначально претендовали четыре кандидата. Помимо Игоря Есауленко, который возглавляет вуз с 2000 года, на пост ректора выдвинулись доктор медицинских наук, профессор, проректор по учебной работе Владимир Болотских, доктор медицинских наук, проректор по воспитательной работе, международной деятельности и связям с общественностью Алексей Морозов, доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии, помощник ректора по социальной политике и программам развития в области здоровьесбережения Татьяна Петрова.

К выборам должность ректора ВГМУ были представлены кандидатуры Игоря Есауленко, Алексея Морозова и Татьяны Петровой. Владимир Болотских снял свою кандидатуру с выборов. После представления программ развития вузов и ответов на вопросы состоялось тайное голосование.

По итогам выборов, на основании протокола счётной комиссии, на должность ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко избран Игорь Есауленко — за его кандидатуру проголосовали 195 делегатов, что составляет 90,3% голосов. Окончательно утвердить Есауленко на посту ректора должен Минздрав РФ.