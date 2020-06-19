Улан-Удэ, , 12:18 — REGNUM В Бурятии начнут диагностировать заражение коронавирусом при помощи искусственного интеллекта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это позволит снизить нагрузку на врачей и ускорить процесс диагностики.

Пилотный проект будет проводиться на базе Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко. Помогать врачам будет продукт лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка «Анализ КТ исследование для диагностики пневмоний, признаков COVID-19».

По словам главы республики Алексея Цыденова, в Москве проект уже показал свою эффективность.

«Я прошу минздрав посмотреть, как этот пилотный проект системно вписать в общую программу цифровизации здравоохранения республики», — отметил он.

Врачи будут загружать на сервер снимок КТ, который анализирует специальная программа, которая будет выдавать своё заключение на наличие воспаления и вероятности того, что это COVID-19. Председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Александр Абрамкин отметил, что точность модели составляет 90%.

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