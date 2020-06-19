Варшава, , 12:17 — REGNUM По фактам, изложенным в документальном фильме «Ничего не случилось» о случаях педофилии в среде польской богемы, будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил генеральный прокурор Польши Збигнев Зиобро.

«По делу о сексуальном использовании несовершеннолетних в клубе Zatoka Sztuki («Залив искусств») в Сопоте будет возбуждено новое уголовное дело, — приводит слова прокурора «Польское радио».

По словам генпрокурора, следователи будут разбираться с до сих пор не выясненными обстоятельствами дела. Дело поручено специальной следственной группе Районной прокуратуры города Лодзи — совсем другого региона страны.

«Чтобы гарантировать независимость проводимого следствия, его будет вести прокуратура из-за пределов гданьского региона», — пояснила представитель генпрокуратуры Ева Бялик.

Скандальный документальный фильм режиссёра Сильвестра Лятковского «Ничего не случилось» был продемонстрирован по государственному телевидению ещё 20 мая 2020 года. В фильме говорится о преступлениях Кристиана В. (псевдоним Крыстек) и Марчина Т. (псевдоним Турек), совершенных в 2007—2015 годах. Приводятся рассказы жертв изнасилований и домогательств. Упоминаются сопотские рестораны «Бухта искусств» и Dream Club, где, по мнению автора фильма, собираются варшавские «сливки общества». Упоминаются имена некоторых известных в Польше людей, в том числе связанных с оппозиционной партией «Гражданская платформа».

По мнению многих, фильм стал ответом в адрес антиклерикальной либеральной оппозиции со стороны власти на аналогичный фильм «Только никому не говори» о случаях педофилии в польской католической церкви, вышедший в 2019 году.

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