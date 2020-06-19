Москва, , 12:12 — REGNUM Самая значимая мера, обеспечивающая безопасность граждан при голосовании по Конституции РФ — обеспечение членов комиссии средствами индивидуальной защиты (84%), приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Также в топ-5 значимых мер безопасности вошли: обеспечение данными средствами избирателей (77%), тестирование членов комиссии на коронавирус (71%), соблюдение социальной дистанции в два метра (71%) и возможность проголосовать не по месту регистрации (66%).

Планирующих принять участие в голосовании по Конституции считают, что люди будут приходить по собственной инициативе (82%), по чужому указанию (14%).

Опрос по телефону проведен 29 мая и 15 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хорошо справляется с поставленными перед ней задачами, считает большинство жителей России (71−75%).

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