Вильнюс, , 12:10 — REGNUM За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 июня сообщается на сайте правительства страны, который посвящен борьбе с SARS-CoV-2.

В результате этого суммарное количество заразившихся коронавирусной инфекцией в стране составляет 1 792.

Также сообщается, что ввиду того, что ни один пациент за истекшие 24 часа не умер в стране от COVID-19, общее число летальных исходов по-прежнему составляет 76.

Кроме этого, известно, что 1 462 человека в республике вылечились от COVID-19 и что общее количество проведенных тестов на SARS-CoV-2 на сегодняшний день составляет 386 194.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Афганистана случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 346 и превысило 27 тысяч.