Краснодар, , 12:08 — REGNUM Новое оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями поступило в июне в краевую клиническую больницу №2 и три онкодиспансера Краснодарского края, общая стоимость полученного оборудования составляет 14 млн рублей. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Краевой клинической больницей № 2 получен эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций. Три универсальные системы ультразвуковой визуализации поступили в онкодиспансеры Сочи, Новороссийска и Ейска», — сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Ранее две больницы и два онкодиспансера края получили оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями на сумму более 45 млн рублей. Всего на 2020 год финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в крае составляет 7 млрд рублей.