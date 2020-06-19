, 12:06 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки провели более 5 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 19 июня.

Донские специалисты выполнили 5 тыс. 41 исследование. В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 95. За весь период пандемии на Дону проведено свыше 206 тыс. тестов на SARS-CoV-2.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области, по данным на утро 19 июня, за сутки зарегистрировано 139 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 352 жителя. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 8 тыс. 236 человек, зарегистрировано 80 летальных исходов.