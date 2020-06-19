Оренбург, , 12:06 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 60 положительных текстов на коронавирус, сообщает 19 июня Управление Роспотребнадзора по региону.

На 100 тыс. населения приходится 156,7 выявленных случаев заражения. Темп прироста составил 2.

В структуре клинических проявлений на момент выявления внебольничные пневмонии составили 20,2%; острые респираторные инфекции, бронхит — 41,4%, без клинических проявлений — 38,4%.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в Оренбуржье подтверждено 3067 случаев заражения SARS-CoV-2. В трех селах региона действует карантин.

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