Курган, , 12:05 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из новых случаев шесть — завозные из Югры, Ямала, Челябинска и Тюменской области. Остальные 23 — контактные. Большая часть случаев приходится на Курган.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 19 июня зарегистрировано 502 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 272 пациента, двое с COVID-19 скончались.