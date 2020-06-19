Москва, , 12:05 — REGNUM В московских клиниках, где оказывали помощь пациентам с COVID-19, работали 2300 медиков из разных городов России. Об этом 19 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Всего 2300 человек — 700 врачей, 1,2 тыс. медсестёр и 400 сотрудников младшего медперсонала. Наибольшее представительство было из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодарского края, Астрахани и Московской области.

Для медиков были организован в гостиницах места проживания, а также трансферы к месту работы.