Курск, , 11:59 — REGNUM В Курской области 19 июня зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из новых положительных тестов 51 был выявлен у женщин и 26 — у мужчин. Вирус подтвердился у двух детей в возрасте до шести лет, у одного ребёнка 7−14 лет, у девяти человек от 18 до 29 лет, у 32 человек от 30 до 49 лет, у 23 человек от 50 до 64 лет и у девяти человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 4333 случая заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1795 пациентов: 142 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 97 — в Курской городской больнице № 6, 73 — в городском клиническом родильном доме, 71 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 22 — в Железногорской городской больнице № 1. 1390 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

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