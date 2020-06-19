Пермь, , 11:58 — REGNUM В Пермском крае в первом квартале 2020 года суды первой инстанции вынесли приговоры в отношении 30 коррупционеров, сообщает краевая прокуратура.

За получение взятки осуждены два человека; за дачу взятки — трое; за посредничество во взяточничестве — один; за мелкое взяточничество — шесть; за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, — семь.

Все осужденные судами первой инстанции коррупционеры занимали должности государственной гражданской службы, служащих ФСИН России, преподавателей, бухгалтеров, участковых лесничеств, начальников отделений почтовой связи, руководителей муниципальных предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье пять чиновников уволены в связи с утратой доверия