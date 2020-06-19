Воронеж, , 11:56 — REGNUM Хлебозавод стоимостью до 1,3 млрд рублей планируется построить на территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем. Инвестиционный проект инвестор АО «Лимак» (Липецк) представил в правительстве Воронежской области 18 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инвестор намерен возвести завод площадью 4,8 тыс. кв. м и мощностью порядка 900 тонн продукции в месяц. Объём инвестиций в предприятие оценивается в 1−1,3 млрд рублей. Срок окупаемости проекта инвестор оценивает в семь лет при чистом доходе в 200 млн рублей в год.

Регион в случае реализации проекта получит 200 новых рабочих мест. Участок площадью 1,6 га под будущее производство на территории ИП «Масловский» уже определен. Строительство в случае получения всех разрешений планируется начать в 2021 году, запуск предприятия намечен на 2022 год.