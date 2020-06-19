Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Русский музей выпустил в продажу защитные маски, которые необходимо носить во время пандемии коронавируса в общественных местах и транспорте. На ткани нанесен принт по мотивам творчества Казимира Малевича. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе российского сервиса бесплатных объявлений «Юла».

Маски с принтом Малевича «Юла»

Защитные маски стали результатом совместной работы Русского музея с петербургским брендом Razgulyaev x Blagonravova. На выбор покупателя представлены изделия в двух цветах — черном и белом, на которые нанесен принт, созданный по мотивам картины художника Казимира Малевича «Спортсмены».

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Верхний слой масок выполнен из дышащего хлопка, внутри фильтр — медицинская ткань, и последний слой, прилегающий к лицу, сделан из натурального тонкого хлопка.

«Маски можно купить с доставкой по России. Стоимость без учета доставки составляет 400 рублей», — отметили в сервисе.

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