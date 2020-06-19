Йошкар-Ола, , 11:53 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 19 июня выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей SARS-CoV-2 в регионе достигло 2602 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента в республике выздоровели 2436 человек, таким образом от общего числа носителей коронавируса выздоровели уже более 93,6%. За последние сутки выписаны 66 человек. 19 жителей Марий Эл скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл ежесуточно проводится 850 исследования на коронавирус. По состоянию на 18 июня в республике проведено 56 091 исследование. Темп прироста заболеваемости COVID-19 в республике составил 1,9%, а коэффициент распространения инфекции — 1,0, отмечает региональное управление Роспотребнадзора.