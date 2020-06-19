Ташкент, , 11:52 — REGNUM Специалисты пресс-службу Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента допустили оплошность в публикации обработанных фотографий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии обработали в Photoshop и подрисовали медицинские маски сотрудникам ОВД и гражданским лицам, которые сняли маски перед фотокамерой. «Сотрудникам разъяснили, что снимать маски перед фотографированием нельзя», — добавили в ГУВД.

Отметим, в Узбекистане действует требование по обязательному использованию медицинских масок. В республике сохраняется также ряд других санитарных требований из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.