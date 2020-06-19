Мурманск, , 11:50 — REGNUM С начала 2020 года органы прокуратуры подали в суд 405 исков в связи с задолженностью по заработной плате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По данным прокуратуры, суды уже удовлетворили 313 заявлений на сумму более 10 млн. рублей. В пользу работников осталось взыскать 6,5 млн рублей.

Прокуратура также направила 393 заявления о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 15,56 миллионов рублей, из которых 297 заявлений на сумму более девяти.

Основная часть заявлений пришлась на работников кандалакшских ООО «Созвездие» и МУП «ТВС», которым не доплатили суммарно 8,79 миллионов рублей.