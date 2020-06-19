Москва, , 11:50 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хорошо справляется с поставленными перед ней задачами, считает большинство жителей России (71−75%), приводит данные опроса ВЦИОМ.

Читайте также: 21 июня завершается прием заявлений о голосовании по месту пребывания

По мнению 75%, ЦИК оперативно информирует граждан о выборах и о дате проведения голосования (74%), сообщает о способах голосования (73%) и об организации выборов, о местах расположения участков (71%).

Знают о существовании ЦИК 88% российских граждан, чаще люди 45−59 лет (93%) и от 60 лет (93%).

Опрос проведен 29 мая и 15 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК 21 июня завершает прием заявлений от участников общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Читайте также: Зюганов просит Памфилову отказаться от дистанционного голосования