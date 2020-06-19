Екатеринбург, , 11:58 — REGNUM Свердловские врачи вылечили уже 5060 пациентов, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в оперштабе региона.

За минувшие сутки в Свердловской области выписали 207 человек, переболевших COVID-19.

Продолжается лечение 104 больных в тяжелом состоянии (87 — в реанимации, включая 40 — на ИВЛ), 647 — в состоянии средней тяжести. Сколько пациентов чувствуют себя удовлетворительно, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе умерли от COVID-19 уже 64 человека.