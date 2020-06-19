Кемерово, , 11:44 — REGNUM Кузбасским больницам присвоят имена выдающихся врачей, а в Кемерове и Новокузнецке установят памятники медикам. По словам губернатора Сергея Цивилёва, так регион выразит им благодарность и поддержку.

«В очередной раз убедился, что кузбасские медики — это команда единомышленников, объединенная одной целью — спасти жизни пациентов в любой ситуации, — сказал Цивилёв. — Мы хотим поддержать врачей, медсестер, лаборантов и всех, кто работает в медицине, поэтому поставим памятники в их честь, присвоим медучреждениям имена лучших кузбасских врачей».

Он уточнил, как будут выглядеть памятники и где они будут установлены, решат вместе с медицинским сообществом, коллегиально.