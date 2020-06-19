Симферополь, , 11:45 — REGNUM После отмены обязательной обсервации приезжих в Крым граждан в обсерваторах республики находятся более 900 человек. Об этом 19 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«В обсерваторах Крыма всего 905 человек, изолировано за сутки 144 человека, выбыло 117», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в РК подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 человек, 8 из них — сотрудники евпаторийской инфекционной больницы. Выздоровели три человека. Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Крыму находится 3068 граждан.

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