Симферополь, 19 июня 2020, 11:45 — REGNUM После отмены обязательной обсервации приезжих в Крым граждан в обсерваторах республики находятся более 900 человек. Об этом 19 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в РК подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 человек, 8 из них — сотрудники евпаторийской инфекционной больницы. Выздоровели три человека. Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Крыму находится 3068 граждан.
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