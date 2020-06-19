Саранск, , 11:43 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 19 июня выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2874 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

Всего в республике выздоровели 1812 человек, что составляет более 63% от общего числа носителей коронавируса в регионе. За последние сутки выписаны 57 жителей Мордовии. 23 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один человек — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в статистике новый случай смерти — это 38-летний хирург республиканской клинической больницы Алексей Рябов. Накануне региональный оперативный штаб сообщал, чтополучено гистологическое подтверждение его диагноза: «внегоспитальная двусторонняя пневмония ковидного происхождения».

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