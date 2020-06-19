Симферополь, , 11:42 — REGNUM В Крыму 12 госпитализированных с внебольничной пневмонией пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 19 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На лечении в стационарах находятся 198 пациентов с внебольничной пневмонией. 12 из них в тяжёлом состоянии. Число госпитализированных за сутки с подтверждённым диагнозом «внебольничная пневмония» составило 20, выписано 10 человек», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в РК подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 человек, 8 из них — сотрудники евпаторийской инфекционной больницы. Выздоровели три человека. Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Крыму находится 3068 граждан.

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