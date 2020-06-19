Киев, , 11:47 — REGNUM Члены экипажа танкера «Рута» возвращаются на Украину после трёх лет, проведённых в ливийской тюрьме, сообщила 19 июня благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль».

"Из охваченной вооружённым противостоянием Ливии на Украину возвращаются 14 украинских моряков судна «Рута», жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц…», — сказано в сообщении.

Состояние здоровья граждан Украины удовлетворительное, отметили в организации.

Глава наблюдательного совета благотворительной организации «Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам «Ассоль» Светлана Фабрикант отметила, что сотни граждан Украины ждут помощи от государства, находясь в тюрьмах Турции, Греции и Италии. Большинство из них обвиняются в перевозке нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину вернулись семеро моряков судна MSC TALIA F, захваченных пиратами в Гвинейском заливе.

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