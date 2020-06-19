Симферополь, , 11:40 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Крыму находится более 3000 граждан. Об этом 19 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Под медицинским наблюдением находится 3068 человек. За последние сутки взято под наблюдение 340 человек, снято с наблюдения 270 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1870 человек, в стационарах 293, поступило 20, выписано 12», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в республике подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 человек, 8 из них — сотрудники евпаторийской инфекционной больницы. Выздоровело три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму выписали из больниц трёх пациентов после SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: 12 крымчан находятся в тяжёлом состоянии из-за внебольничной пневмонии