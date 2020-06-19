Южно-Сахалинск, , 11:41 — REGNUM В Сахалинской области за сутки, по состоянию на 19 июня, выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений за всю историю наблюдений составило 447, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

Выздоровели и выписаны из стационаров в островном регионе 100 пациентов. Летальных исходов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина ввели локальный режим ЧС в Корсакове в связи с заражениями медиков и пациентов в районной больнице. Контактных лиц по коронавирусу в городе выявлено 1100 человек.