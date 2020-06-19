Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки снизилась нагрузка на стационары. Так, в настоящее время коечный фонд заполнен на 30,5%. Для сравнения: днём ранее госпитали были загружены на 33%, передаёт ИА REGNUM 19 июня.

В настоящее время в лечебных учреждениях медпомощь оказывается 680 пациентам, из них 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. При этом под медицинским наблюдением остаются 10 тыс. 558 человек, большинство из которых находятся на самоизоляции.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние сутки выявлено 139 новых носителей коронавирусной инфекции, выздоровели 352 жителя. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в регионе за весь период пандемии достигло 8 тыс. 236 зарегистрировано 80 летальных исходов.

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