Благовещенск, , 11:35 — REGNUM Оперативный штаб Амурской области принял решение возобновить работу спортивных организаций в Благовещенске с 25 июня, на других территориях региона, кроме Свободного, они работают с 10 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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С 25 июня везде, кроме Благовещенска и Свободного, начнут работать бассейны, в парках разрешили открыть аттракционы.

Пропускной режим на территории города Свободного сохранили до 1 июля.

Благовещенск и Свободный в Приамурье дают самый высокий ежесуточный прирост по выявленным новым случаям заражения коронавирусом. За последние сутки в Благовещенске выявили 28 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области более чем у 20% выявленных носителей коронавируса заболевание протекает без симптомов, у 44,6% — в форме пневмонии, у 34,3% — ОРВИ. За последние сутки в регионе выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом.