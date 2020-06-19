Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, , 11:35 — REGNUM Отели и спа-центры на курорте «Красная Поляна» в Сочи Краснодарского края возобновляют работу с 22 июня, сообщила пресс-служба курорта.

Пятизвёздочные флагманские отели начнут принимать гостей в ближайшие две-три недели. Так, 25 июня откроется Marriott с открытым бассейном, 26 июня — Rixos и его спа-центр, семейный отель «Горки Панорама» начнёт принимать гостей с 1 июля, отель Courtyard by Marriott — с 3 июля, Novotel Resort — с 10 июля. Апартаменты курорта начнут работу уже 22 июня.

В отелях будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Обеды и ужины гости смогут заказывать в номера, также уже открыто несколько летних ресторанных веранд на Поляне 540, где можно пообедать на свежем воздухе с видом на горы. Канатные дороги также работают уже сейчас: можно подняться в горы к панорамной площадке 360°, к водопадам Поликаря и Медвежьему, к началу пешеходных экотроп через реликтовый лес и цветущие альпийские луга.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июня на территории Краснодарского края отменён режим карантина. С этой даты разрешена работа всех мест размещения, также отменена обязательная обсервация для въезжающих в край из других регионов России.